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Ярмоленко зганьбив "дерев’яного" Гармаша у збірній України (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
24
Андрій Ярмоленко Новина оновлена 10 листопада 2021, 15:55
Андрій Ярмоленко

"Динамівця" "привітали" у національній команді.

Вінгер "Вест Хема" та збірної України Андрій Ярмоленко, який пожертвував усі свої преміальні за чемпіонат Європи-2020 до дитячої лікарні, зганьбив півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша на тренуванні національної команди.

Відео конфузу "динамівця" Ярмоленко опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, що українські збірники грають у "квадрат", у середині якого знаходиться Гармаш, який намагається відібрати м’яч. В якийсь момент Ярмоленко фінтом прокидає м’яч між ніг Денису, що викликало бурю емоцій у всієї команди. Андрій повернувся до оператора і навіть спитав, чи не зняв він цей момент. Відео конфузу вже гуляє у мережі, а Андрій навіть додав його на свою сторінку до Instagram.

"Радий знову бачити Гармаша у збірній", — пожартував Ярмоленко.

Нагадаємо, на тренуванні збірної України виконувач обов’язків головного тренера команди Олександр Петраков пожартував, що Гармаш — "дерев’яний".

Раніше повідомлялося, що матч Боснія — Україна під загрозою перенесу через політичну ситуацію в країні. Перед виїздом до Боснії "Жовто-сині" проведуть товариський поєдинок проти Болгарії. "Телеграф" розповідав, де і коли подивитися цей поєдинок, а також повідомляв про букмекерські розклади напередодні зустрічі.

Теги:
#Футбол #Денис Гармаш #Андрій Ярмоленко
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