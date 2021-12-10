Грав у Росії, скандалив із уболівальниками та погрожував журналісту: зворотний бік колишньої зірки Євгена Селезньова

Зараз форвард із голеадора перетворився на скандаліста.

Нападник "Минаю" Євген Селезньов останнім часом чи не найбільш обговорювана фігура в українському футболі. Йому залишається забити шість м’ячів, щоб наздогнати Сергія Реброва та Максима Шацьких у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України.

Але днями дедалі більше обговорюють його конфлікт із журналістом Андрієм Сеньківим. Селезньов на пару з головним тренером Юрієм Леоновим зателефонували Сеньківу та почали йому загрожувати. Історія набула медійного розголосу, увімкнувся навіть депутат Олексій Гончаренко.

"Телеграф" зібрав найвідоміші скандали за участю Селезньова за останній час.

Після переїзду в Росію Селезньов став іншою людиною

Розпад "Дніпра" після феноменального виступу в Лізі Європи (програний фінал "Севільї" ще згадуватимуть дуже довго) закрив одну із найяскравіших сторінок в історії українського футболу. "Дніпро" припинило існування у своєму історичному вигляді, а футболістам доводилося шукати нових місць роботи. Вибір Селезньова впав на Росію, і форвард поїхав захищати кольори "Кубані".

То був уже 2016 рік, розпал війни, і тоді більшість, м’яко кажучи, не підтримала вибір форварда. Сам же гравець прокоментував свій трансфер, що йому "треба годувати сім’ю". Після цієї фрази прізвисько "Годівець" стало номінальним, і так почали називати всіх українських футболістів, які їхали грати за російські клуби. Втім, надовго він там не затримався, і вже за півроку повернувся до "Шахтаря".

Три роки тиші — і повернення до УПЛ

Після того, як у "Шахтарі" Селезньов затримався на ті ж півроку, форвард знову вирішив поїхати закордон. За три сезони він змінив чотири клуби ("Карабюкспор", "Аксихар", "Малага" та "Бурсаспор"), після чого повернувся до чемпіонату України. Мета повернення: побити рекорд Реброва та Шацьких та стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

З голами справи поки що туго, а ось зі скандалами — куди простіше. Наприклад, у перерві матчу проти "Дніпра-1" Селезньов посварився з головним тренером суперника Ігорем Йовічевічем через те, що сербський фахівець попросив українського футболіста спілкуватися з ним українською мовою.

Втім, надовго у "Колосі" він не затримався. Під час зимових зборів Селезньова відрахували із команди. Подейкують, що там був черговий загул, пов’язаний із алкоголем, та й із головним тренером Русланом Костишиним не все йшло гладко. Ймовірно, через цього нападаючого і витурили з команди посеред сезону.

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Новий клуб – нові скандали

Поява в "Минаї" поки також не можна назвати успішною для Селезньова. Євген забив всього лише один м’яч, зате влучив у безліч нових скандалів. Один із них, коли Селезньов видав тираду на адресу когось із представників клубу, навіщо вони випустили на поле одного із футболістів.

Звичайно, це не могло не пройти повз представників ЗМІ, зокрема, Андрія Сеньківа, який розповів про нездорову ситуацію всередині команди. Що було далі, ви знаєте.

Поки що відомо, що журналіст звернувся до поліції, а чим закінчиться історія, можна тільки здогадуватися. Не варто виключати, що Комітет етики та чесної гри започаткує тривалу дискваліфікацію на футболіста. А враховуючи, що Селезньову вже 36 років, рекорд Реброва та Шацьких може встояти.

Як раніше повідомляв "Телеграф", народний депутат Гончаренко закликав поліцію втрутитися у цю ситуацію.