Играл в России, скандалил с болельщиками и угрожал журналисту: обратная сторона бывшей звезды Евгения Селезнева

Сейчас форвард из голеадора превратился в скандалиста.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев в последнее время едва ли не сама обсуждаемая фигура в украинском футболе. Ему остается забить шесть мячей, чтобы догнать Сергея Реброва и Максима Шацких в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

Но на днях все больше и больше обсуждают его конфликт с журналистом Андреем Сенькивым. Селезнев на пару с главным тренером Юрием Леоновым позвонили Сенькиву и начали ему угрожать. История получила медийную огласку, включился даже депутат Алексей Гончаренко.

"Телеграф" собрал самые известные скандалы с участием Селезнева за последнее время.

После переезда в Россию Селезнев стал другим человеком

Распад "Днепра" после феноменального выступления в Лиге Европы (проигранный финал "Севилье" еще будут вспоминать очень долго) закрыл одну из самых ярких страниц в истории украинского футбола. "Днепр" прекратил существование в своем историческом виде, а футболистам приходилось искать новые места работы. Выбор Селезнева пал на Россию, и форвард уехал защищать цвета "Кубани".

Это был уже 2016 год, разгар войны, и тогда большинство, мягко говоря, не поддержало выбор форварда. Сам же игрок прокомментировал свой трансфер, что ему "надо кормить семью". После этой фразы прозвище "Кормилец" стало нарицательным, и так начали называть всех украинских футболистов, которые уезжали играть за российские клубы. Впрочем, надолго он там не задержался, и уже через полгода вернулся в "Шахтер".

Три года тишины — и возвращение в УПЛ

После того, как в "Шахтере" Селезнев задержался на те же полгода, форвард опять принял решение уехать заграницу. За три сезона он сменил четыре клуба ("Карабюкспор", "Аксихар", "Малага" и "Бурсаспор"), после чего вернулся в чемпионат Украины. Цель возвращения: побить рекорд Реброва и Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Читайте также: Категория Спорт "Умру, но побью рекорд": Селезнев полон решимости стать лучшим бомбардиром в Украине Евгений Селезнев настроен очень серьезно в вопросе рекорда Максима Шацких и Сергея Реброва.

С голами дела обстоят пока туго, а вот со скандалами — куда проще. К примеру, в перерыве матча против "Днепра-1" Селезнев повздорил с главным тренером соперника Игорем Йовичевичем из-за того, что сербский специалист попросил украинского футболиста общаться с ним на украинском языке.

Впрочем, надолго в "Колосе" он не задержался. Во время зимних сборов Селезнева отчислили из команды. Поговаривают, что там был очередной загул, связанный с алкоголем, да и с главным тренером Русланом Костышиным не все шло гладко. Вероятно, из-за этого нападающего и вытурили из команды посреди сезона.

Новый клуб — новые скандалы

Появление в "Минае" пока также нельзя назвать успешным для Селезнева. Евгений забил всего лишь один мяч, зато попал в уйму новых скандалов. Один из них, когда Селезнев выдал тираду в адрес кого-то из представителей клуба, зачем они выпустили на поле одного из футболистов.

Конечно, это не могло не пройти мимо представителей СМИ, в том числе, Андрея Сенькива, который рассказал о нездоровой ситуации внутри команды. Что было дальше, вы уже знаете.

Пока известно, что журналист обратился в полицию, а чем закончится история, можно только догадываться. Не стоит исключать, что Комитет этики и честной игры наложит длительную дисквалификацию на футболиста. А учитывая, что Селезневу уже 36 лет, рекорд Реброва и Шацких может устоять.

Как ранее сообщал "Телеграф", народный депутат Гончаренко призвал полицию вмешаться в данную ситуацию.