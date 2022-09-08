Ганьба "Ліверпуля" та феєрія Левандовські: результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 7 вересня

Перший тур Ліги чемпіонів подарував чимало сенсацій

У середу, 7 вересня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 було зіграно заключні матчі першого туру, який також подарував кілька сенсацій днем раніше.

У всіх іграх середи був забитий щонайменше один гол, передає офіційний сайт УЄФА. У центральному поєдинку ігрового дня зустрічалися "Інтер" та "Баварія".

Мюнхенський клуб на правах фаворита без проблем здолав італійців. Комфортну перемогу чемпіону Німеччини приніс точний удар Лероя Сане та автогол Даніло Д’Амброзіо. Апсетом дня стала розгромна поразка "Ліверпуля", який примудрився програти "Наполі" у три м'ячі. Один із найкращих футболістів світу Роберт Левандовскі, схоже, адаптувався у "Барселоні" та оформив хет-трик проти скромної "Вікторії".

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 7 вересня

"Аякс" – "Рейнджерс" 4:0

"Айнтрахт" – "Спортінг" 0:3

"Тоттенгем" – "Марсель" 2:0

"Наполі" – "Ліверпуль" 4:1

"Інтер" – "Баварія" 0:2

"Брюгге" – "Баєр" 1:0

"Барселона" – "Вікторія" (Пльзень) 5:1

"Атлетіко" – "Порту" 2:1

Турнірне становище команд у Лізі чемпіонів після 1-го туру

Нагадаємо, донецький "Шахтар" також подарував сенсацію у ЛЧ. У вівторок "Гірники" розгромили німецький РБ "Лейпциг" із рахунком 1:4. У нас на сайті доступний відеоогляд цього поєдинку.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" не зуміло пробитися до групового етапу ЛЧ, двічі поступившись у кваліфікації "Бенфіці".