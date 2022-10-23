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Легенда Голлівуду похвалився фото з Усиком і покликав боксера до "Нестримних"

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Легенда Голлівуду похвалився фото з Усиком і покликав боксера до "Нестримних" Новина оновлена 23 жовтня 2022, 17:05

Дольф Лундгрен познайомився з Олександром Усиком у США

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик провів благодійний вечір у США. На ньому боксер познайомився зі знаменитим голлівудським кіноактором Дольфом Лундгреном.

Про це сам актор розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Під час обіду в Беверлі-Хіллз із чемпіоном світу з боксу у важкій вазі Олександром Усиком, який має три з чотирьох титулів чемпіона світу після перемоги над Джошуа у вересні цього року.

Хороший хлопець і чудовий боєць, який фактично повернувся до Києва після вторгнення, щоб приєднатися до Збройних Сил України. Жорсткий товариш по зброї для "Нестримних 5", – написав Лундгрен.

"Нестримні" — серія з чотирьох фільмів, проект Сільвестра Сталлоне та Аві Лернера, як данина поваги блокбастерам бойовиків 1980-х і 1990-х років, за участю багатьох відомих акторів Голлівуду. Одну з головних ролей фільму виконує Лундгрен.

Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київщини.

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#Боксер #Дольф Лундгрен #Олександр Усик