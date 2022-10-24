Лобановському сподобалося б: форвард "Атлетіко" забив гол у стилі метра

Антуан Грізманн виконав "сухий лист"

У 11 турі чемпіонату Іспанії "Атлетіко" в гостях обіграв "Бетіс" — 2:1. Дублем у складі мадридського клубу відзначився форвард Антуан Грізманн. Раніше француз забивав збірній України у відборі на ЧС-2022.

Обидва голи "Бетісу" Грізман забив у другому таймі. Перший став справжнім шедевром. Нападник виконав "сухий лист" — гол прямим ударом з кутового. Свого часу це було фішкою форварда "Динамо" Валерія Лобановського.

Огляд матчу "Бетіс" — "Атлетіко"

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