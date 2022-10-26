Тайсон Ф’юрі записав сольний трек: пісню боксера слухайте на всіх стрімінгових платформах

Усі кошти від прибутку будуть передані до благодійної організації

Вже 3 грудня Тайсон Ф’юрі проведе бій проти Дерека Чісори. Але не лише про бокс думає чемпіон світу за версією WBC. Ф’юрі вирішив записати свій сольний трек. Ним стане кавер на пісню Ніла Даймонда Sweet Caroline.

Тайсон нерідко виступав у ролі співака, виконуючи знамениті хіти своїх після своїх перемог у рингу. Боєць присвячував пісні дружині, співав хором разом із уболівальниками чи своїм промоутером Бобом Арумом. Цього разу трек у виконанні дворазового чемпіона світу офіційно продаватиметься на всіх стрімінгових сервісах.

Випуск запису заплановано на 11 листопада. Усі 100% прибутку будуть передані до благодійної організації Talk Club, яка займається питаннями психічного здоров’я чоловіків, повідомляє fightnews.info.

Нагадаємо, що Тайсона Ф’юрі не включили до рейтингу The Ring. На першому місці там Деонтей Уайлдер.

Нещодавно журнал The Ring вручив Олександру Усику спеціальний чемпіонський пояс.