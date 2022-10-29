Ломаченко піде в армію після бою з Ортісом, якщо знадобиться

Боксер після бою в США планує повернутися на батьківщину

Український боксер-професіонал Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) після бою з американцем Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО) збирається повернутися в Україну та знову взятися за зброю, якщо в цьому буде потреба. "Телеграф" проведе трансляцію супербою Ломаченко — Ортіс.

Про це заявив промоутер Боб Арум напередодні шоу боксу Ломаченко — Ортіс, передає skysports. Арум сподівається, що з Василем усе буде гаразд в Україні, адже тоді можна буде організувати супербій українця з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні.

"Розмовляв з Девіном Хейні та його батьком. Вони готові, як хороші спортсмени, дати Ломаченку шанс виграти титули. Якщо Ломаченко не постраждає, не дай боже, у загарбницькій війні, яка йде в його країні.

Я спитав у Василя, чи залишиться він тут після бою. Він сказав, що ні. Він візьме кілька тижнів і повернеться до України і, якщо потрібно, знову візьметься за гвинтівку. Знову ж таки, є речі в житті, які набагато важливіші за спорт і за те, скільки грошей можна заробити, займаючись ним", — сказав Арум.

Бій Ломаченко — Ортіс відбудеться у суботу, 29 жовтня, у Нью-Йорку (США). В Україні можна переглянути поєдинок тільки на ОТТ-платформі megogo. Додамо, що букмекери абсолютно не вірять у суперника українця.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Василь вступив до лав тероборони.