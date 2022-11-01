Франція назавжди виключила гравця зі збірної за перехід у російський клуб

Баскетболіст перейшов у російський клуб, хоча обіцяв не робити цього

Баскетболіст Томас Ертель після участі в Євробаскеті-2022, на якому команда України зуміла вийти з групи, був виключений зі збірної Франції

Про це заявив президент Федерації баскетболу Франції Жан-П’єр Сьюта, передає lequipe. Гравець раніше був ознайомлений з позицією країни щодо участі в Єдиній лізі ВТБ (чемпіонат рф з баскетболу).

Перед Євробаскетом-2022 Федерація зобов’язала всіх гравців збірної підписати документ про те, що вони не виступатимуть у росії та Білорусі, поки йде війна в Україні. Ертель підписав угоду та зіграв на ЧЄ, де французи дійшли до фіналу. Однак після турніру він перейшов у "Зеніт" (Санкт-Петербург), заявивши, що йому абсолютно начхати на критику з боку громадськості.

"Ми можемо розглянути повернення тих, хто вже перебував у росії на той момент і не підписував документ, але Томасу Ертелю ми всі чітко пояснили, а він не виконав своїх зобов’язань. На цей час я думаю, що у збірній Франції його більше не буде. Все закінчено", — заявив Сьюта.

Також у чемпіонаті росії з баскетболу грають форвард Лівіо Жан-Шарль (ЦСКА) та центровий Ертель Лабері (УНІКС), які влітку були тимчасово виключені зі збірної Франції після підписання контрактів із російськими клубами.

Раніше повідомлялося, що шахтар підкорив серця вболівальників, прийшовши із сином на баскетбол у робочому одязі.

Нагадаємо, росію та Білорусь вигнали з Євробаскету-2023 серед жіночих збірних.