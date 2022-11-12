Останній шанс Мессі: Аргентина назвала склад на ЧС-2022

Аналітики пророкують аргентинцям перемогу на мундіалі

Збірна Аргентини оголосила остаточний склад на чемпіонат світу в Катарі. Багато експертів упевнені, що цей мундіаль стане останнім для 35-річного Ліонеля Мессі. А отже, останнім шансом стати чемпіоном. Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.

Мессі виступав на чотирьох чемпіонатах світу — у 2006, 2010, 2014 та 2018 роках. Його найкращим досягненням був фінал ЧС-2014, у якому Аргентина програла Німеччині.

Заявка Аргентини на ЧС-2022

Воротарі: Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Англія), Херонімо Рульї ("Вільярреал", Іспанія), Франко Армані ("Рівер Плейт").

Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Англія), Херонімо Рульї ("Вільярреал", Іспанія), Франко Армані ("Рівер Плейт"). Захисники: Науель Моліна ("Атлетіко", Іспанія), Гонсало Монтьєль ("Севілья", Іспанія), Крістіан Ромеро ("Тоттенхем", Англія), Херман Песселя ("Бетіс", Іспанія), Ніколас Отаменді ("Бенфіка", Португалія) ), Лісандро Мартінес ("Манчестер Юнайтед", Англія), Маркос Акунья ("Севілья", Іспанія), Ніколас Тальяфіко ("Ліон", Франція), Хуан Фойт ("Вільярреал", Іспанія).

Науель Моліна ("Атлетіко", Іспанія), Гонсало Монтьєль ("Севілья", Іспанія), Крістіан Ромеро ("Тоттенхем", Англія), Херман Песселя ("Бетіс", Іспанія), Ніколас Отаменді ("Бенфіка", Португалія) ), Лісандро Мартінес ("Манчестер Юнайтед", Англія), Маркос Акунья ("Севілья", Іспанія), Ніколас Тальяфіко ("Ліон", Франція), Хуан Фойт ("Вільярреал", Іспанія). Півзахисники: Родріго Де Пауль ("Атлетіко", Іспанія), Леандро Паредес ("Ювентус", Італія), Папу Гомес ("Севілья", Іспанія), Алексіс Мак Аллістер ("Брайтон", Англія), Гідо Родрігес ("Бетіс", Іспанія), Енцо Фернандес ("Бенфіка", Португалія), Ексекіель Паласіос ("Байєр", Німеччина), Ніколас Гонсалес ("Фіорентина", Італія).

Родріго Де Пауль ("Атлетіко", Іспанія), Леандро Паредес ("Ювентус", Італія), Папу Гомес ("Севілья", Іспанія), Алексіс Мак Аллістер ("Брайтон", Англія), Гідо Родрігес ("Бетіс", Іспанія), Енцо Фернандес ("Бенфіка", Португалія), Ексекіель Паласіос ("Байєр", Німеччина), Ніколас Гонсалес ("Фіорентина", Італія). Нападники: Ліонель Мессі ("ПСЖ", Франція), Лаутаро Мартінес ("Інтер", Італія), Анхель Ді Марія ("Ювентус", Італія), Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті", Англія), Хоакін Корреа ("Інтер", Італія), Пауло Дібала ("Рома", Італія).

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня. Збірна Аргентини потрапила до однієї групи із Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор. У шоу виступатимуть зірка Боллівуду Нора Фатехі, хіп-хоп виконавці Black Eyed Peas, Lil Baby та J Balvin, номінанти на Греммі Bangtan Boy, Шакіра, Дуа Ліпа та нігерійський художник Кіз Деніел.