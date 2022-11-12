Последний шанс Месси: Аргентина назвала состав на ЧМ-2022

Аналитики пророчат аргентинцам победу на мундиале

Сборная Аргентины объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Многие эксперты уверены, что этот мундиаль станет последним для 35-летнего Лионеля Месси. А значит последним шансом стать чемпионом. Интересно, что компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.

Месси выступал на четырех чемпионатах мира — в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Его лучшим достижением был финал ЧМ-2014, в котором Аргентина проиграла Германии.

Заявка Аргентины на ЧМ-2022

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Франко Армани ("Ривер Плейт").

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Франко Армани ("Ривер Плейт"). Защитники: Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Песселья ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал", Испания).

Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Песселья ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал", Испания). Полузащитники: Родриго Де Пауль ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Папу Гомес ("Севилья", Испания), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон", Англия), Гидо Родригес ("Бетис", Испания), Энцо Фернандес ("Бенфика", Португалия), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия), Николас Гонсалес ("Фиорентина", Италия).

Родриго Де Пауль ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Папу Гомес ("Севилья", Испания), Алексис Мак Аллистер ("Брайтон", Англия), Гидо Родригес ("Бетис", Испания), Энцо Фернандес ("Бенфика", Португалия), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия), Николас Гонсалес ("Фиорентина", Италия). Нападающие: Лионель Месси ("ПСЖ", Франция), Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия), Анхель Ди Мария ("Ювентус", Италия), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Хоакин Корреа ("Интер", Италия), Пауло Дибала ("Рома", Италия).

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины попала в одну группу с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор. В шоу выступят — звезда Болливуда Нора Фатехи, хип-хоп исполнители Black Eyed Peas, Lil Baby и J Balvin, номинанты на Грэмми Bangtan Boy, Шакира, Дуа Липа и нигерийский художник Киз Дэниел.