Зняв футболку і накинувся на блогера: батько Тайсона Ф’юрі влаштував жорсткі розбірки (відео)

Під час бою Джейк Пол ображав Томмі Ф’юрі

Батько Тайсона Фьюрі ледь не побився з відомим блогером Джейком Полом. А все через його молодшого сина Томмі.

Томмі Ф’юрі проводив рейтинговий бій проти Роллі Фугума. Поєдинок був не дуже видовищним. Бійців, які ледь ходили рингом, активно освистували вболівальники, пише Спорт24.

Коментував зустріч відомий YouTube-блогер Джейк Пол. Він не підбирав слів, називаючи Томі Ф’юрі "ху*овим боксером".

Все це так розлютило Джона Ф’юрі, що після бою той вискочив у ринг, зняв із себе футболку і почав викликати Пола на бійку. Але блогер побоявся битися з Ф’юрі-старшим.

Нагадаємо, що казахстанський боксер Айдос Єрбосинули опинився в комі після важкої поразки.

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