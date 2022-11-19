"Європейці мають 3 тисячі років вибачатися": президент ФІФА видав дивну промову про ЧС-2022

Футбольний функціонер заступився за Катар

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який нещодавно видав неоднозначну пропозицію щодо тимчасового перемир’я між Україною та росією, заявив, що європейці не мають права критикувати Катар у порушенні прав людини, адже у самих руки по лікоть у крові за багатотисячну історію.

Промову керівника головного світового футбольного органу опублікував журналіст Ден Кілпатрік у Twitter. Інфантіно заступився за Катар, який критикують за ставлення до робітників, які брали участь у будівництві об’єктів ЧС-2022.

"Європейці дають багато уроків. Я європеєць. Я думаю, що за те, що ми, європейці, робили по всьому світу протягом останніх трьох тисяч років, ми повинні вибачатися наступні 3 тисячі років, перш ніж вчити інших людей моралі.

Кого насправді цікавлять робітники? ФІФА, футбол, чемпіонат світу і, чесно кажучи, Катар також. Кілька днів тому був на заході, де ми пояснили, що ми робимо для інвалідів на цьому чемпіонаті світу”, — заявив Інфантіно.

ЧС-2022 пройде з 20 листопада до 18 грудня 2022 року. Ще до старту змагань пролунало кілька скандалів. Наприклад, країну-господарку звинуватили у підкупі футболістів Еквадору, а Катар за 2 дні до початку Мундіалю вирішив заборонити алкоголь для вболівальників на стадіонах.