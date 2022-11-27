Українського велетня жорстоко побили у Лондоні (відео)

Павло Кроленко програв бій технічним нокаутом

Вже десятої поразки зазнав української суперваговик Павло Кроленко на професійному рингу. У Лондоні на Wembley Arena наш боксер зустрічався з ірландцем Томасом Карті.

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Розв’язка настала у п’ятому раунді. Кроленко пропустив потужний лівий хук і опинився у тяжкому нокдауні.

Зумів підвестися, проте Карті затиснув нашого боксера біля канатів і продовжив бити потужними ударами. Після того, як українець знову впав, рефері вирішив достроково зупинити бій та присудити перемогу Томасу Карті технічним нокаутом.

Павло Кроленко на професійному рингу провів 14 боїв – 3 перемоги, 1 нічия та 10 поразок.

Нагадаємо, що казахстанський боксер Айдоса Єрбосинул опинився в комі після важкої поразки.

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