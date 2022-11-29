Туніс — Франція: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Французи вже вийшли у плей-офф

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть вирішальні ігри в групі D, зокрема, Туніс зіграє з Францією.

Гра Туніс — Франція буде доступна для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде у рамках 11-го ігрового дня ЧС-2022.

Матч відбудеться у столиці Катару Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок — о 17:00 за київським часом. У паралельному матчі зустрінуться Австралія та Данія. Додамо, для виходу у плей-офф Тунісу та Данії необхідно вигравати свої матчі. Франція після двох перемог достроково забезпечила собі місце у плей-офф і з великою ймовірністю — перше місце у квартеті D.

Нагадаємо, у першому турі французи розгромили Австралію з рахунком 4:1, а Данія та Туніс зіграли внічию (0:0). У другому турі французи розправилися над Данією (2:1), а тунісці сенсаційно програли австралійцям (0:1). З іншими результатами ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.