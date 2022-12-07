Вболіваю за наших союзників! Український боксер назвав свого фаворита ЧС-2022

Тарас Шелестюк хоче, щоб чемпіоном світу стала збірна Англії

Бронзовий призер Олімпійських ігор з боксу Тарас Шелестюк стежить за чемпіонатом світу з футболу. Напередодні суперкомп’ютер спрогнозував перемогу Англії над Францією, вірить у родоначальників футболу і український боксер.

"На ЧС-2022 вболівав за наших союзників — збірні США, Польщі та Англії. Хотів би, щоб Англія виграла чемпіонат світу. Це класна команда. У них буде складний матч проти Франції у чвертьфіналі, але сподіваюся, що вони вперше з 1966 року зможуть виграти чемпіонат світу. Однак збірні Бразилії та Франції теж дуже сильно виглядають", — цитує Шелестюка "Футбол 24".

Цікаво, що на цьому мундіалі марокканський воротар повторив досягнення Олександра Шовковського, встановлене на чемпіонаті світу 2006 року.

Раніше ми розповідали, як відреагували фотографи на те, що Кріштіану Роналду розпочинав поєдинок проти Швейцарії на лаві запасних. Кадри просто приголомшливі.

До речі, ми повідомляли, що у півзахисника збірної Іспанії закохалася принцеса Леонор. Дівчина навіть попросила короля Іспанії, щоб він узяв їй автограф у футболіста під час чемпіонату світу.