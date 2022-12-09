Мессі плакатиме! Ексгравець "Шахтаря" налякав зірку Аргентини

Фред прогнозує суперматч на ЧС-2022

Півзахисник збірної Бразилії Фред сподівається, що у півфіналі чемпіонату світу буде класичне південноамериканське дербі. Для цього 9 грудня Бразилія та Аргентина мають виграти свої поєдинки у чвертьфіналі.

"Я хочу побачити бій Бразилії з Аргентиною у півфіналі чемпіонату світу. Це буде протистояння на величезних швидкостях із прекрасною грою Неймара та сльозами Мессі після фінального свистка", — цитує Фреда football.ua.

Фред добре відомий українським уболівальникам, адже він п’ять років грав за донецький "Шахтар". Тричі з клубом вигравав чемпіонат України, а також перемагав у Кубку та Суперкубку України.

Влітку 2018 року Фред перейшов із "Шахтаря" до "Манчестер Юнайтед" за 47 млн фунтів.

На чемпіонаті світу-2022 Фред виходив на поле у трьох матчах групового етапу, але залишився у запасі на поєдинок 1/8 фіналу проти Південної Кореї.

Фред на ЧС-2022

До речі, на пресконференції, присвяченій чвертьфіналу, стався кумедний епізод. На стіл, за яким сидів Вінісіус, стрибнула кішка. Довелося керівнику пресслужби бразильців проганяти тварину.