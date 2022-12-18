Аргентина — Франція: велика історія протистояння

У аргентинців вдвічі більше перемог

У неділю, 18 грудня, Аргентина або Франція стане триразовим чемпіоном світу. Великий фінал пройде у Катарі та розпочнеться о 17:00. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Франція.

За всю історію національні збірні 12 разів зустрічалися між собою: шість перемог у аргентинців, тричі виграли французи та ще у трьох матчах переможця не було визначено.

Серед цих матчів три були на чемпіонатах світу. Вперше Аргентина та Франція зустрілися на першому ЧС у 1930 році. Тоді на груповому етапі аргентинці виграли — 1:0. 1978 року знову зустріч у групі та знову перемога Аргентини — 2:1. А на ЧС-2018 команди видали просто божевільний поєдинок у 1/8 фіналу. Франція перемогла — 4:3.

До речі, букмекери не змогли назвати фаворита фіналу чемпіонату світу.

Усі матчі Аргентини та Франції:

2018. Франція — Аргентина — 4:3

2009. Франція — Аргентина — 0:2

2007. Франція — Аргентина — 0:1

1986. Франція — Аргентина — 2:0

1978. Аргентина — Франція — 2:1

1977. Аргентина — Франція — 0:0

1974. Франція — Аргентина — 0:1

1972. Франція — Аргентина — 0:0

1971. Аргентина — Франція — 2:0

1971. Аргентина — Франція — 3:4

1965. Франція — Аргентина — 0:0

1930. Аргентина — Франція — 1:0

Раніше ми писали, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста. А президент Франції Еммануель Макрон взяв із собою солідний десант у Катар.