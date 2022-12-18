Аргентина — Франція: велика історія протистояння
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У аргентинців вдвічі більше перемог
У неділю, 18 грудня, Аргентина або Франція стане триразовим чемпіоном світу. Великий фінал пройде у Катарі та розпочнеться о 17:00. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Франція.
За всю історію національні збірні 12 разів зустрічалися між собою: шість перемог у аргентинців, тричі виграли французи та ще у трьох матчах переможця не було визначено.
Серед цих матчів три були на чемпіонатах світу. Вперше Аргентина та Франція зустрілися на першому ЧС у 1930 році. Тоді на груповому етапі аргентинці виграли — 1:0. 1978 року знову зустріч у групі та знову перемога Аргентини — 2:1. А на ЧС-2018 команди видали просто божевільний поєдинок у 1/8 фіналу. Франція перемогла — 4:3.
До речі, букмекери не змогли назвати фаворита фіналу чемпіонату світу.
Усі матчі Аргентини та Франції:
- 2018. Франція — Аргентина — 4:3
- 2009. Франція — Аргентина — 0:2
- 2007. Франція — Аргентина — 0:1
- 1986. Франція — Аргентина — 2:0
- 1978. Аргентина — Франція — 2:1
- 1977. Аргентина — Франція — 0:0
- 1974. Франція — Аргентина — 0:1
- 1972. Франція — Аргентина — 0:0
- 1971. Аргентина — Франція — 2:0
- 1971. Аргентина — Франція — 3:4
- 1965. Франція — Аргентина — 0:0
- 1930. Аргентина — Франція — 1:0
Раніше ми писали, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста. А президент Франції Еммануель Макрон взяв із собою солідний десант у Катар.