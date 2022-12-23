Росіянин зламав щелепу падчериці, яка заважала йому дивитись фінал ЧС-2022

Чоловік побив 16-річну дівчину

В окупованому Сімферополі вітчим побив падчерку, бо дівчина заважала йому дивитися фінал чемпіонату світу з футболу Аргентина — Франція.

Про це повідомляє telegram-канал Mash. За інформацією джерела, у 16-річної Карини не склалися стосунки із Сергієм, новим чоловіком її матері. А в день фіналу мундіалю у Катарі побутовий конфлікт загострився.

Повідомляється, що дівчина захотіла приготувати собі яєчню під час прямої трансляції матчу, проте не знайшла сковорідку — виявилося, що вітчим її сховав у помсту за не помитий посуд. Карина у помсту сховала бритву Сергія, а також заважала тому насолоджуватися футболом та випивкою. Після матчу спалахнув скандал, внаслідок якого чоловік вдарив падчерку. Дівчинка опинилася у лікарні у тяжкому стані. Їй діагностували двосторонній перелом нижньої щелепи.

Нагадаємо, аргентинці після тріумфу на ЧС-2022 повернулися додому, де на честь них організували масові гуляння. Через сильне стовпотворіння в Буенос-Айресі футболісти пересіли з автобуса на гелікоптери. До речі, Ліонелю Мессі не підкорився лише один турнір.