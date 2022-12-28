Довбик: Допомагатимемо ЗСУ, поки Україна не очиститься від усієї гидоти

Один із найкращих українських футболістів допомагатиме ЗСУ до перемоги над окупантами

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик, який емоційно відреагував на звірства росіян у Бучі, розповів, що українські футболісти допомагатимуть ЗСУ до перемоги над агресором.

Відповідний коментар нападника доступний на zbirna.com. Крім того, Артем розповів, що за останній рік він дуже змінився.

"Я змінився. Змінилася вся наша країна, і сьогодні кожен із нас працює заради того, щоб Україна була вільною та незалежною. Звичайно, всі наші здобутки в тилу — ніщо порівняно з тим, що роблять хлопці на фронті.

Але ми постійно прагнемо допомагати нашим воїнам. І це робитимемо, поки українська земля не очиститься від усієї гидоти. Ми дякуємо ЗСУ за те, що вони захищають нашу країну, дозволяють нам вільно дихати та займатися улюбленою справою”, — сказав Довбик.

Додамо, Довбика було визнано найкращим футболістом України у 2022 році за версією "Команди 1". Він перемагає у цій номінації другий рік поспіль.

Топ 10 найкращих гравців року за версією футболістів та тренерів

Артем Довбик ("Дніпро-1") – 393 бали Михайло Мудрик ("Шахтар") – 375 Олександр Пихальонок ("Дніпро-1") – 175 Віталій Буяльський ("Динамо") – 148 Віктор Циганков ("Динамо") – 62 Андрій Цуріков ("Олександрія") – 33 Ігор Кірюханцев ("Зоря") – 33 Олег Данченко ("Зоря") – 30 Георгій Судаков ("Шахтар") – 27 Микола Матвієнко ("Шахтар") – 20

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" у центральному матчі першого кола здолав "Шахтар".

Нагадаємо, УЄФА може застосувати санкції до "Дніпра-1" після скарги на український клуб.