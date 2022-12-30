В Австралії назвали росію "серійним агресором" та наїхали на ФІФА

Агресорів не хочуть бачити у міжнародному спорті

В Австралії рішуче виступили проти вступу росії до Азійської футбольної конфедерації (АФК).

З відповідною заявою виступила колишня виконавча директорка Федерації футболу Австралії Боніта Мерсіадес, передає The Guardian. Вона наголосила, що ФІФА давно мала вигнати росію через агресію проти України.

"Для головного питання не має значення, знаходиться росія в Азії чи ні. Питання полягає в тому, що росії слід заборонити участь у міжнародних спортивних змаганнях. Вони показали себе серійними агресорами, які не поважають права людини і заснований на правилах порядок. Таким чином, вони позбавляють себе права бути частиною світової спортивної спільноти.

Слід поставити питання ФІФА, чому вони взагалі підтримують росію як члена в цей час", — сказала Боніта.

Зазначимо, у росії так і не наважилися перейти до АФК, а остаточне рішення у цьому питанні очікується лише у березні 2023 року. У рф хочуть за будь-яку ціну забезпечити участь своєї команди у відборі на ЧС-2026.

До речі, в росії навіть заявляють, що УЄФА дозволить провести міжнародний турнір у рф у 2023 році.