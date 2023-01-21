лукашенко покатав на льоду безногого бойовика "ДНР" (відео)

Терорист проходить лікування в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який у майбутньому має відповідати за злочини на трибуналі, знову став на ковзани, а також покатав бойовика так званої "ДНР" на інвалідному візку на льоду мінської "Олімпік-Арени".

Про це повідомляє telegram-канал "Пул №3". До речі, диктатор також зіграв у хокей, а його команда знову перемогла.

За інформацією офіційного сайту Глави держави РБ. хокейна команда лукашенка здобула третю перемогу у матчах XVI Республіканських змагань серед любителів на призи Президентського спортивного клубу. 21 січня у Мінську команда диктатора обіграла хокеїстів Могилевської області з рахунком 7:2 (3:0, 2:0, 2:2).

Потім самопроголошений президент здійснив "коло пошани" з так званим "офіцером" із Донецька Павлом, який у квітні підірвався на міні. Бойовик проходить лікування у Мінській обласній клінічній лікарні.

Нагадаємо, Білорусь і рф не допустили на ЧС-2024 з хокею.

Раніше повідомлялося, що на фронті було ліквідовано російського хокеїста, якого мобілізували на війну проти України.