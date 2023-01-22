Воротар двічі зробив із форварда дурня (відео)

Смішний момент стався в Португалії

У матчі молодіжного чемпіонату Португалії кіпер продемонстрував неймовірну техніку та холоднокровність біля своїх воріт. Раніше в Бельгії голкіпер показав чудеса реакції, відбивши м’яч своїм тілом.

Відповідний момент став вірусним у мережі, передає Guardian Football у YouTube. Героєм епізоду став португальський воротар "Браги" U-23 Жуан Карвалью.

18-річний голкіпер у матчі проти "Ріу Аве" U-23 невдало прийняв м’яч після передачі партнера, проте потім замість банального виносу вирішив показати свою майстерність. Для початку Жуан на замаху обдурив форварда, після чого красивим фінтом прокинув м’яч тому між ніг. Нападник лютував, йому тільки й залишалося, що розвести руками, а Жуан прославився на весь світ. До речі, Карвалью робив свої трюки за рахунку 1:2 на користь "Браги".

До слова "Брага" U-23 пробилася до чемпіонської групи, а ось "Ріу Аве" U-23 боротиметься за збереження прописки у португальській Лізі Відкриття U23.

Раніше повідомлялося про кричущу суддівську помилку в матчі вищого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, український вінгер Михайло Мудрик вдало дебютував за "Челсі" у матчі проти "Ліверпуля" (0:0).