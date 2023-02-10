Дочку відомого велогонщика збила вантажівка: названо причину аварії

Естела Домінгес готувалася до професійної кар’єри

На початку цієї зими стало відомо про те, що знаменитий італійський велогонщик загинув під колесами вантажівки. І ось аналогічний випадок трапився в Іспанії. Загинула перспективна велогонщиця Естела Домінгес.

Як повідомляє Marca, трагедія сталася на шосе біля міста Саламанка, де навчалася 19-річна Домінгес. Дівчину під час тренування збив вантажний автомобіль.

Поліція припустила, що водія засліпило сонце, і він не помітив на дорозі Естелу.

В Іспанії Домінгес вважалася досить перспективною велогонщицею. На останньому чемпіонаті країни вона посіла сьоме місце і цього сезону мала увійти до складу жіночої професійної команди Sopela.

Варто зазначити, що її батько Хуан Карлос Домінгес був зіркою велоспорту 1990-х. На його рахунку багато перемог у велотурі.

Раніше ми писали, що іспанський велогонщик Рауль Гарсія Альварес помер у віці 42 років. Останні 24 роки він перебував у комі після аварії. Нещодавно у Нідерландах помер відомий за виступами за казахстанську Astana Pro Team велогонщик Льюве Вестра.