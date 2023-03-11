Мікаела Шиффрін побила найвеличніший рекорд, який тримався 34 роки

Американка виграла 87 стартів Кубка світу

Дворазова олімпійська чемпіонка, семиразова чемпіонка світу американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін побила найвеличнійший рекорд шведського гірськолижника Інгемара Стенмарка, на рахунку якого було 86 перемог на етапах Кубка світу. В активі Шиффрін на даний момент — 87 перемог.

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Рекордний старт 27-річна Шиффрін виграла на етапі Кубка світу в Орі (Швеція). Мікаела продемонструвала найкращий результат у слаломі за підсумками двох спроб.

Гірськолижний спорт. Кубок світу. Оре. Слалом. Жінки

Мікаела Шиффрін (США) — 1.41,77 Венді Хольденер (Швейцарія) – 0,92 Анна Свенн-Ларссон (Швеція) — + 0,95

Зазначимо, що рекорд Стенмарка тримався 34 роки. Інгемар здобув останню у кар’єрі перемогу на етапах КМ 19 лютого 1989 року.

Нагадаємо, Анастасія Новосад посіла третє місце у лижній акробатиці на чемпіонаті світу у Грузії.

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