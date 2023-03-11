Микаэла Шиффрин побила величайший рекорд, который держался 34 года

Американка выиграла 87 стартов Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин побила величайший рекорд шведского горнолыжника Ингемара Стенмарка, на счету которого было 86 побед на этапах Кубка мира. В активе Шиффрин на данный момент — 87 побед.

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Рекордный старт 27-летняя Шиффрин выиграла на этапе Кубка мира в Оре (Швеция). Микаэла продемонстрировала лучший результат в слаломе по итогам двух попыток.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Оре. Слалом. Женщины

Микаэла Шиффрин (США) – 1.41,77 Венди Хольденер (Швейцария) – 0,92 Анна Свенн-Ларссон (Швеция) — + 0,95

Отметим, что рекорд Стенмарка держался 34 года. Ингемар одержал последнюю в карьере победу на этапах КМ 19 февраля 1989 года.

Напомним, Анастасия Новосад заняла третье место в лыжной акробатике на чемпионате мира в Грузии.

Ранее сообщалось о конфузе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на финише лыжной гонки в россии. Недавно россиянин назвал чемпионат мира "грязным".