Українські гірськолижники зібрали врожай медалей у Румунії

Наші спортсмени виграли кілька медалей

Юні українські гірськолижники посіли друге загальнокомандне місце на міжнародних змаганнях у Румунії. Напередодні український фрістайліст Дмитро Котовський другий раз на рік переміг на етапі Кубка світу.

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України у Facebook. Наші спортсмени змагалися у категорії FIS Children (U14 та U16).

Україна була представлена ​​командою з 9 спортсменів на чолі з тренерами Володимиром Підмаляком, Ігорем Борисом та Андрієм Симовичем. У гігантському слаломі друге місце посіла Ярина Шостя у категорії до 16 років, а у слаломі Ярина здобула золоту нагороду. У цій віковій групі "срібло" виграла Емілія Бондаренко, а у категорії U-14 Марія Лисенко посіла третє місце.

Окрім того, наша команда посіла друге загальнокомандне місце.

Українські гірськолижники вдало виступили у Румунії

"Вітаємо юних спортсменів та тренерів з перемогами та визнанням на міжнародній арені. Удачі у професійному спорті!" — йдеться у повідомленні Федерації.

Раніше повідомлялося про конфуз триразового олімпійського чемпіона Олександра Большунова на фініші лижних перегонів у рф. Нещодавно росіянин назвав чемпіонат світу "брудним".