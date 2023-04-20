"Поважаю путіна, але за політикою не стежу": відомий футболіст здивував своєю позицією

У мережі лише посміялися з колишнього гравця збірної Вірменії, який заявив, що поважає путіна

Американо-вірменський футболіст Юра Мовсісян заявив, що поважає президента рф володимира путіна. Нещодавно збірну Вірменії з футболу очолив українець.

Відповідний коментар 35-річного гравця доступний на "Матч ТВ". Спортсмен виступив проти бана збірної росії від УЄФА та ФІФА, заявивши, що російські атлети не причетні до бойових дій. Крім того, він розповів, що поважає голову кремля за те, що той "для своїх людей у рф багато робить".

Поважаю путіна. Мені здається, він все робить для країни. За що поважаю? За політикою не стежу, але чув про нього, що він для своїх людей у росії багато робить. У 2014 році, коли почалися бойові дії, я був у "Спартаку". Усі, з ким спілкувався тоді, підтримували путіна. Усі росіяни", — заявив Мовсісян.

У мережі лише посміялися з футболіста, який одночасно заявляє, що поважає путіна, і при цьому не стежить за політикою.

Зазначимо, Мовсісян розпочинав свою кар’єру в США, де встиг пограти за "Канзас-Сіті Візардс" та "Реал Солт-Лейк". Крім того, футболіст виступав за збірну Вірменії, а також грав у росії за "Краснодар" та "Спартак" з 2011 по 2016 рік.

Раніше український футболіст Олександр Алієв заявив, що завжди говоритиме російською мовою. До речі, він жорстко "пройшовся" по російському форварду Артему Дзюбі, який публічно підтримав путіна.