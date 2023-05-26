Сотні спортсменів втекли з України, скориставшись спеціальними дозволами: список

Деякі українські атлети не повернулися з-за кордону в належний термін

Понад двісті українських спортсменів, які виїхали за кордон, порушили взяті на себе зобов’язання щодо термінів повернення на територію України. Раніше "Телеграф" розповідав про основні категорії чоловіків, які зможуть виїхати за кордон улітку.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України. Зокрема, до списку потрапили знамениті українські футболісти Артем Громов (АЕК Ларнака, Кіпр) та Владислав Кулач ("Зіря", Азербайджан), кіберспортсмен Віктор Оруджев (sdy, капітан команди з CS:GO Monte), а також фігурист Андрій Кокура. Загалом до цього списку від Міністерства потрапили 236 осіб.

Додамо, у списку немає футболістів збірної України Іллі Забарного та Михайла Мудрика, які перейшли взимку до команд АПЛ "Борнмут" та "Челсі" відповідно. Також туди не потрапив Віктор Циганков, який у січні приєднався до іспанської "Жирони".

Раніше повідомлялося, що Циганков перетнув кордон України за допомогою створеного благодійного фонду. До речі, Віктор блискуче виступає у Прімері, а його команда навіть претендує на попадання до єврокубків.

Нагадаємо, нещодавно "Шахтар" звітував про податки за трансфер Мудрика в "Челсі".