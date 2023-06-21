"Дніпро-1" дізнався про суперника в Лізі чемпіонів

Команда стартує у 2-му раунді відбору

"Дніпро-1", який став віцечемпіоном України сезону, що минув, зіграє в 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти грецького "Панатинаїкоса".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА за підсумками жеребкування. Перший матч відбудеться на полі українського клубу 25 чи 26 липня в словацькому Кошиці, гра-відповідь — на полі його суперника 1 чи 2 серпня.

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Усі пари 2-го раунду кваліфікації:

"Дніпро-1" — "Панатинаїкос"

"Серветт" — "Генк"

"Жальгіріс" (Литва)/"Струга" (Північна Македонія) – "Галатасарай (Туреччина)

"Балкані" (Косово)/"Лудогорець (Болгарія) – "Олімпія" (Словенія)/"Валмієра" (Латвія)

"Ракув" (Польща)/"Флора" (Естонія) — "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)/"Карабах" (Азербайджан)

"КІ Клаксвік" (Фарерські острови)/"Ференцварош" (Угорщина) — "Хекен" (Швеція)/ТНС (Вельс)

ХІК Гельсінкі (Фінляндія)/"Ларн" (Північна Ірландія) – "Мольде" (Норвегія)

"Шемрок Роверс" (Ірландія)/переможець попереднього раунду — "Копенгаген" (Данія)

"Фарул" (Румунія)/"Шериф" (Молдова) — "Хамрун Спартанс" (Мальта)/"Маккабі" Хайфа (Ізраїль)

"Аріс" Лімасол (Кіпр) – "Партизані" (Албанія)/БАТЕ (Білорусь)

"Урарту" (Вірменія)/"Зринськи" (Боснія та Герцеговина) — "Слован" Братислава (Словаччина)/"Свіфт" (Люксембург)

"Динамо" Загреб (Хорватія) — "Астана" (Казахстан)/"Динамо" Тбілісі (Грузія)

Повідомлялося, що український олігарх Ігор Коломойський, якого називають неформальним власником "Дніпра-1", зменшив фінансування клубу.

Нагадаємо, що в передостанньому турі УПЛ "Шахтар" переміг конкурента "Дніпро-1" та завоював титул чемпіона України.