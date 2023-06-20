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"Поки вони антиболгари – так і буде". Депутат Європарламенту порадувався перемозі збірної України

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Автор
Александр Йорданов назвав гарними новинами перемогу збірної України Новина оновлена 20 червня 2023, 18:34
Александр Йорданов назвав гарними новинами перемогу збірної України. Фото Facebook

Член законодавчого органу ЄС задоволений результатом матчу

Болгарський депутат Європейського парламенту Александр Йорданов висловив радість щодо перемоги збірної України над командою Північної Македонії у відборі на Євро-2024.

Свої коментарі про це він залишив у Facebook. Член законодавчого органу ЄС назвав результат матчу гарними новинами.

"Україна перемогла Північну Македонію у футболі! Прямо в Скоп’є. Поки вони антиболгари – так і буде", — написав Йорданов.

Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу

Після цього Північна Македонія з рахунком 0:7 зазнала розгрому від Англії в наступному матчі відбору на Євро-2024, на що також радісно відреагував євродепутат на своїй сторінці у Facebook.

"Кілька всесвітньо відомих англійців обіграли нашу сусідню всесвітньо відому "біблійну країну" Північну Македонію з рахунком СІМ — НУЛЬ. Висновок: це означає, що ця країна не є біблійною.

Якби вона була біблійною, то Бог не допустив би, щоб сталася така ганебна і принизлива поразка. Хіба що він, вічна слава йому, болгарин, як стверджував 30 років тому, відомий футбольний коментатор», — резюмував Йорданов.

Напередодні збірна України здобула непросту перемогу над командою Мальти (1:0) на формально своєму полі.

Наступного разу Ребров та Ко зберуться у вересні, на нашу команду чекають ігри з Англією та Італією. З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Теги:
#Футбол #Збірна України #Євро-2024 #Збірна Північної Македонії