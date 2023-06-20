"Поки вони антиболгари – так і буде". Депутат Європарламенту порадувався перемозі збірної України

Член законодавчого органу ЄС задоволений результатом матчу

Болгарський депутат Європейського парламенту Александр Йорданов висловив радість щодо перемоги збірної України над командою Північної Македонії у відборі на Євро-2024.

Свої коментарі про це він залишив у Facebook. Член законодавчого органу ЄС назвав результат матчу гарними новинами.

"Україна перемогла Північну Македонію у футболі! Прямо в Скоп’є. Поки вони антиболгари – так і буде", — написав Йорданов.

Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу

Після цього Північна Македонія з рахунком 0:7 зазнала розгрому від Англії в наступному матчі відбору на Євро-2024, на що також радісно відреагував євродепутат на своїй сторінці у Facebook.

"Кілька всесвітньо відомих англійців обіграли нашу сусідню всесвітньо відому "біблійну країну" Північну Македонію з рахунком СІМ — НУЛЬ. Висновок: це означає, що ця країна не є біблійною.

Якби вона була біблійною, то Бог не допустив би, щоб сталася така ганебна і принизлива поразка. Хіба що він, вічна слава йому, болгарин, як стверджував 30 років тому, відомий футбольний коментатор», — резюмував Йорданов.

Напередодні збірна України здобула непросту перемогу над командою Мальти (1:0) на формально своєму полі.

Наступного разу Ребров та Ко зберуться у вересні, на нашу команду чекають ігри з Англією та Італією. З повним календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів збірної України у відборі на Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".