"Пока они антиболгары – так и будет". Депутат Европарламента порадовался победе сборной Украины

Член законодательного органа ЕС доволен результатом матча

Болгарский депутат Европейского парламента Александр Йорданов выразил радость по поводу победы сборной Украины над командой Северной Македонии в отборе на Евро-2024.

Свои комментарии об этом он оставил в Facebook. Член законодательного органа ЕС назвал результат матча хорошими новостями.

"Украина победила Северную Македонию в футболе! Прямо в Скопье. Пока они антиболгары – так и будет", — написал Йорданов.

Северная Македония Украина: видео голов и обзор матча

После этого Северная Македония со счетом 0:7 потерпела разгром от Англии в следующим матче отбора на Евро-2024, на что также радостно отреагировал евродепутат на своей странице в Facebook.

"Несколько всемирно известных англичан обыграли нашу соседнюю всемирно известную "библейскую страну" Северную Македонию со счетом СЕМЬ – НОЛЬ. Вывод: значит, эта страна не библейская.

Если бы она была библейской, то Бог бы не допустил, чтобы случилось такое позорное и унизительное поражение. Разве что он, вечная ему слава, болгарин, как утверждал 30 лет назад, известный футбольный комментатор", — резюмировал Йорданов.

Накануне сборная Украины одержала непростую победу над командой Мальты (1:0) на формально своем поле.

В следующий раз Ребров и Ко соберутся в сентябре, на нашу команду ожидают игры с Англией и Италией. С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".