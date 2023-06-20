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"Пока они антиболгары – так и будет". Депутат Европарламента порадовался победе сборной Украины

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Александр Йорданов назвал хорошими новостями победу сборной Украины Новость обновлена 20 июня 2023, 18:34
Александр Йорданов назвал хорошими новостями победу сборной Украины. Фото Facebook.com

Член законодательного органа ЕС доволен результатом матча

Болгарский депутат Европейского парламента Александр Йорданов выразил радость по поводу победы сборной Украины над командой Северной Македонии в отборе на Евро-2024.

Свои комментарии об этом он оставил в Facebook. Член законодательного органа ЕС назвал результат матча хорошими новостями.

"Украина победила Северную Македонию в футболе! Прямо в Скопье. Пока они антиболгары – так и будет", — написал Йорданов.

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После этого Северная Македония со счетом 0:7 потерпела разгром от Англии в следующим матче отбора на Евро-2024, на что также радостно отреагировал евродепутат на своей странице в Facebook.

"Несколько всемирно известных англичан обыграли нашу соседнюю всемирно известную "библейскую страну" Северную Македонию со счетом СЕМЬ – НОЛЬ. Вывод: значит, эта страна не библейская.

Если бы она была библейской, то Бог бы не допустил, чтобы случилось такое позорное и унизительное поражение. Разве что он, вечная ему слава, болгарин, как утверждал 30 лет назад, известный футбольный комментатор", — резюмировал Йорданов.

Накануне сборная Украины одержала непростую победу над командой Мальты (1:0) на формально своем поле.

В следующий раз Ребров и Ко соберутся в сентябре, на нашу команду ожидают игры с Англией и Италией. С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Евро-2024 #Сборная Северной Македонии