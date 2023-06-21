"Днепр-1" узнал соперника в Лиге чемпионов

Команда стартует во 2-м раунде отбора

"Днепр-1", который стал вице-чемпионом Украины прошедшего сезона, сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА по итогам жеребьевки. Первый матч состоится на поле украинского клуба 25 или 26 июля в словацком Кошице, ответный — на поле его соперника 1 или 2 августа.

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Все пары 2-го раунда квалификации:

"Днепр-1" — "Панатинаикос"

"Серветт" — "Генк"

"Жальгирис" (Литва) / "Струга" (Северная Македония) – "Галатасарай (Турция)

"Балкани" (Косово) / "Лудогорец (Болгария) – "Олимпия" (Словения) / "Валмиера" (Латвия)

"Ракув" (Польша) / "Флора" (Эстония) — "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) / "Карабах" (Азербайджан)

"КИ Клаксвик" (Фарерские острова) / "Ференцварош" (Венгрия) — "Хеккен" (Швеция) / ТНС (Уэльс)

ХИК Хельсинки (Финляндия) / "Ларн" (Северная Ирландия) – "Мольде" (Норвегия)

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) / победитель предварительного раунда — "Копенгаген" (Дания)

"Фарул" (Румыния) / "Шериф" (Молдова) — "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Маккаби" Хайфа (Израиль)

"Арис" Лимассол (Кипр) – "Партизани" (Албания) / БАТЭ (Беларусь)

"Урарту" (Армения) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина) — "Слован" Братислава (Словакия) / "Свифт" (Люксембург)

"Динамо" Загреб (Хорватия) — "Астана" (Казахстан) / "Динамо" Тбилиси (Грузия)

Сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют неформальным владельцем "Днепра-1", уменьшил финансирование клуба.

Напомним, что в предпоследнем туре УПЛ "Шахтер" победил конкурента "Днепр-1" и завоевал титул чемпиона Украины.