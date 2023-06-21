Телеведуча зважилася написати про загибель спортсмена у боях із російськими загарбниками

Герой отримав важке поранення кілька днів тому

На війні проти російських окупантів своє життя за Україну віддав офіцер, командир мотопіхотного взводу та інструктор Асоціації айкікай Олександр Ільченко. Днями на фронті в Запорізькій області загинув футбольний та футзальний арбітр Богдан Дідух.

Про це в Instagram розповіла його подруга та телеведуча Людмила Барбір. За її словами, герой отримав важке поранення під час бойових дій кілька днів тому.

"Ніяк не могла зважитись написати цей пост… Не піднімалась рука викарбувати ці слова…

Йому було 36. Розумний, дотепний, цілеспрямований, правдолюб, із чіткою громадянською позицією. Йому ніколи не було байдуже до проблем нашого суспільства, йому не було байдуже майбутнє своєї країни", — зазначила вона.

Телеведуча додала, що Ільченко, який мав другий дан айкідо, навчав та виховував спортивну молодь України.

"Був доброю, світлою людиною. Близьким другом нашої родини і частим гостем нашого дому. Він був єдиним сином у матері… І люблячим чоловіком своєї дружини…", — резюмувала Барбір.

Повідомлялося, що в боях проти російських окупантів своє життя віддали представник ультрас Ярослав Холмогоров та одразу двоє українських спортсменів — Михайло Мовчан та Олександр Тихонець.

Раніше на фронті окупанти вбили брата футболіста "Динамо" та збірної України.

Перед цим стало відомо, що під час війни проти російських окупантів загинув воїн Максим Максименко, який був фанатом київського "Динамо". Герой віддав життя за батьківщину під Бахмутом (Донецька область).