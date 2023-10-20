"Повний зашквар": влада рф зганьбилася з нагородженням спортсменів

Дивна історія відбулася в росії

Влада Якутії вручила грошові премії спортсменам за визначні виступи на Азійських іграх-2023. Все б нічого, але російських спортсменів не допустили до цих змагань за рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Заступник голови уряду Якутії Сергій Местников від імені керівництва республіки вручив борцю Айалу Лазарєву та легкоатлетці Сардані Трофімовій по мільйону рублів за успішний виступ на Азійських іграх. Про це повідомляє ysia.ru.

Особисті тренери спортсменів – Іван Сівцев та Тетяна Жиркова – отримали від чиновників премії у розмірі 500 тисяч рублів. Примітно, що вищеназвані спортсмени представляли на Іграх Киргизію. Сардана виграла "бронзу" у марафоні, а Айаал став третім у борцівському турнірі.

Російські користувачі мережі обурені, чому гроші з бюджету рф йдуть на спортсменів з іншої країни. У мережі назвали це рішення влади рф "повним зашкваром".

Рішення щодо участі рф на Іграх у Парижі не прийнято. Натомість відомо про 5 нових видів спорту на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, в росії через рішення МОК по Азійським іграм-2023 образилися на організацію. На цей час МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним статусом та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято.