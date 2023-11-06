Чемпіонат Німеччини з футболу, 11 тур: розклад результати та відеоогляди матчів

Леверкузенський "Баєр" лідирує у чемпіонаті Німеччини

У п’ятницю, 10 листопада, матчем "Боруссія" М — "Вольфсбург" стартує 11-й тур Бундесліги сезону 2023/24. У минулому турі "Баварія" знищила "Боруссію" Д (4:0) у Дер-Класікер.

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі ігрового тижня "Штутгарт" прийме "Боруссію" Д. Додамо, що "Бохум" українського центрбека Івана Ордеця зіграє проти "Кельна".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 11-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 10 листопада

"Боруссія" М — "Вольфсбург" — 21:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Субота, 11 листопада

"Аугсбург" — "Гоффенгайм" — 16:30 — setantasports.com

"Баварія" — "Гайденгайм" — 16:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

"Дармштадт" — "Майнц" — 16:30 — setantasports.com

"Штутгарт" — "Боруссія" Д — 16:30 — setantasports.com

"Бохум" — "Кельн" — 19:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Неділя, 12 листопада

"Баєр" — "Уніон" Берлін — 16:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

"Вердер" — "Айнтрахт" Ф — 18:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

"РБ Лейпциг" — "Фрайбург" — 20:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Турнірне становище команд після 10 туру Бундесліги

З результатами та відеооглядами матчів 9-го туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 8-му турі чемпіонату Німеччини "Баварія" обіграла "Майнц" (3:1).