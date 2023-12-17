"Ти чого такий борзий?": У РФ тренер побив колегу на очах дітей (відео)

Наставник не впорався з емоціями під час матчу

Тренер дитячої хокейної команди "Крила Совєтов" Павло Платонов напав на наставника "Червоної машини" Микиту Іларіонова під час матчу. Напередодні в Санкт-Петербурзі юні хокеїсти намагалися поглумитися з одноклубника ключкою.

Момент потрапив у трансляцію поєдинку. Про це повідомляє "Матч ТВ". Іларіонов розповів, що Платонов напав на нього через невелику суперечку.

"Ішла гра, ми вели в рахунку. А у нас нова школа, тому на нас іде активний тиск. І під час матчу суддя не побачив момент, не свиснув. Я йому говорю: "Давай уважніше. Чому в один бік буліт призначають, а в інший — ні?" Після чого тренер "Крил" відповів: "Спочатку привезіть 12 людей на матч, потім щось говорити". У нас формат 4 на 4, а ми привезли дві четвірки, тому що дуже багато дітей хворіють, а на турнір ми не могли не приїхати.Регламент це допускає.Тому я сказав: "Якщо вас щось не влаштовує, йдіть у свій клуб і там скаржтеся".

У результаті тренер "Крил" почав до мене наближатися. Від нього прозвучало питання: "Ти чого такий бозий?" Я відповів: "Що сталося?" І після цього отримав від нього підсічку, впав та отримав близько 10–15 ударів у область голови та шиї, закривався рукою ”, – розповів Іларіонов.

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