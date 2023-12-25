"Візу не дадуть і загорнуть" у РФ визнали, що не можуть розраховувати на УЄФА та ФІФА

Російський футбол перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Колишній радянський футболіст та тренер Євген Ловчев відреагував на рішення Російського футбольного союзу (РФС) відмовитися від переходу до Азії.

Відповідну заяву Ловчев опублікував на своєму телеграм-каналі. Євген назвав УЄФА та ФІФА слабкими організаціями, які прогнулися перед Заходом та наклали санкції на російський футбол. Він підкреслив, що РФ, напевно, пропустить і наступний чемпіонат світу з футболу, адже на Мундіаль росіянам просто не дадуть візу.

"З приводу рішення виконкому не йти в Азію і продовжувати чекати. Я спеціально написав "продовжувати чекати", бо якщо цинічно, навіть якщо ми відберемося хоч від конфедерації Місяця, але наступний чемпіонат світу – у Канаді, США та Мексиці. Нас туди просто не пустять – візу не дадуть, на кордоні загорнуть.

Тобто питання просте – виходить, УЄФА і ФІФА перестали бути головними у світовому футболі, вони не можуть вирішити питання з державами, які роблять так, як вважають за потрібне. І ФІФА з УЄФА нічого вдіяти не можуть, бо ці організації перестали бути авторитетом після своїх рішень. А що ФІФА зробить, якщо ми відберемося від Азії, а США з Канадою та Мексикою не дадуть візи, чи не пропустить на кордоні російську команду? Скаже, що тоді чемпіонат світу скасовується? Та не зможе ФІФА цього зробити, не вистачить вже авторитету та сили”, — написав Ловчев.

Нагадаємо, попри санкції, ФІФА не проти того, щоб збірна Росії проводила товариські матчі. Раніше повідомлялося, що Занзібар погодився зіграти контрольний поєдинок із командою РФ. Крім того, Сербія виявила подібне бажання.