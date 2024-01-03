"Всіх переможемо, всіх вб’ємо": у мережі висміяли привітання російського міністра

У РФ хочуть повернутися у міжнародний спорт після "перемоги"

Міністр спорту РФ Олег Матицін, вітаючи росіян з Новим роком, закликав вірити голові Кремля Володимиру Путіну, який осоромився під час відеозвернення до громадян РФ.

Відповідну заяву Матиціна наводить "Матч ТВ". Міністр розповів росіянам про "перемогу", після якої їх повернуть до міжнародного спорту.

"Хочу побажати всім вірити й свою команду, вірити в команду Росії, нашого президента і пишатися тим, що ми народилися у великій країні. У нас будуть дуже хороші та цікаві змагання, розпочнеться рік зі Спартакіади найсильніших, потім на нас чекають Ігри Майбутнього, відбудуться Ігри БРІКС, "Діти Азії" та багато інших цікавих змагань.

Я бажаю, щоб усі займалися спортом, були щасливими, отримували задоволення від заняття спортом, вболівали за наших спортсменів і всередині Росії, і на міжнародних змаганнях. Спорт – норма життя. Наша країна все подолає, ми всіх переможемо і знову будемо на найвищій сходинці п’єдесталу. Удачі, перемог та здоров’я", – сказав Матицін.

У мережі висміяли слова російського топ-чиновника. Один із користувачів уточнив слова міністра: "Всіх переможемо, всіх вб’ємо, всіх, кого треба пограбуємо й знову будемо на найвищій сходинці п’єдесталу".

Раніше Матицін видав неймовірну порцію феєричної маячні. Все через недопуск російських волейболістів до міжнародних турнірів.