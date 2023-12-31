"Мене поважає вулиця, бо я ріс на вулиці": голова НОК України відреагував на критику

Український спортивний функціонер здивував риторикою

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК), олімпійський чемпіон з фехтування (командна шабля) Вадим Гутцайт розповів про своє ставлення до критики. Напередодні він втратив посаду в уряді України.

Відповідний коментар Гутцайта наводить Tribuna.com. Чиновник розповів, що його поважають люди за чесність та відкритість.

"На виборах президента НОК мене теж критикували, перейшли червону лінію у критиці. Перейшли на образи, бруд. Але я витримав. І поваги на вулиці серед людей у мене не стало менше, а стало більше. Бо побачили, що я не відповідаю на цей бруд, що я як жив чесно, так і живу. Мене поважає вулиця, бо я зростав на вулиці. Мене поважає спорт. Мене поважають всі верстви населення, бо я завжди відкрита та чесна людина", — заявив Гутцайт.

У мережі посміялися зі слів Гутцайта. Користувачі побачили в словах міністра пацанський жаргон.

Нагадаємо, при Гутцайті Україна почала бойкотувати турніри за участю нейтральних атлетів з РФ і Білорусі, через що на нього полилася критика. До речі, у жорстких заходах голова НОК звинуватив українських тенісисток, які без ексцесів змагалися із росіянками. Пізніше українська влада пом’якшила цю заборону, почавши бойкотувати лише ті турніри, на яких росіяни виступають під своїм прапором.