В Англії футболісту показали круглу картку: що це означає

Арбітри досить рідко використовують цей тип карток

У матчі Кубка Англії з футболу сезону 2023/24 "Брентфорд" — "Вулвергемптон" головний арбітр матчу показав футболістові круглу червону картку. Напередодні "Арсенал" з українцем Олександром Зінченком обіграв "Брентфорд" у грі АПЛ.

На 9-й хвилині поєдинку рефері Тоні Харрінгтон за допомогою незвичайної картки вилучив хавбека Вовків Жуана Гомеша. Про це повідомляє sportbible.

Видання зазначає, що круглі картки — це зовсім не новація у футболі, проте вони використовуються досить рідко. Річ у тому, що різні за формою картки ввели для гравців, які не розрізняють кольори. Крім того, це допомагає рефері швидко витягнути потрібну картку з кишені.

Відеоогляд матчу "Брентфорд" — "Вулвергемптон":

У футболі були випадки, коли арбітр помилково показував гравцеві не ту картку, а потім змінював своє рішення. В Англії в такий спосіб хотіли вирішити цю проблему ще у 90-ті.

Раніше повідомлялося, що у футболі можуть з’явитися 10-хвилинні вилучення за нападки на арбітрів. Крім того, у грі мільйонів хочуть змінити правило офсайду.