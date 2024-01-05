"Він же не 20 дівчат поклав": у РФ підписали футболіста з "темною стороною"

Скандальний футболіст збирається грати у Росії

Спортивний директор "Оренбурга" Дмитро Андрєєв відреагував на звинувачення вінгера Хорді Томпсона, який ось-ось стане гравцем команди, у домашньому насильстві. До речі, форвард "Спартака" Квінсі Промес ховається від правосуддя Нідерландів у РФ.

Відповідний коментар Андрєєва наводить sport24.ru. Томпсон, який на цей час є гравцем чилійського "Коло-Коло", звинувачується правоохоронцями Чилі у спробі вбивства колишньої дівчини, проте це росіян не бентежить. Щобільше, в "Оренбурзі" зазначили, що змогли підписати гравця лише через його проблеми із законом.

"Темна сторона Томпсона? А у кого її немає? Про проблеми з дівчиною чули. Ви так кажете, ніби він 20 дівчат поклав. Ми не переживаємо за репутацію "Оренбурга". Ну, з ким не буває?

Ми до нього не придивлялися. Розуміли, якби не було проблем із його дівчиною, то не змогли б дозволити собі такого гравця. Коли в нього трапилася така ситуація, ми включилися.

Томпсон – гарний гравець із великим потенціалом. Ми допомогли йому. Сподіваюся, він допоможе нам. Нам завжди цікавий швидкісний гравець, який не боїться ризикувати", – сказав Андрєєв.

Нагадаємо, колишня дівчина Хорді заявила, що футболіст побив і намагався задушити її під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Суд надав Томпсону відстрочку від покарання на 6 місяців під заставу в 100 млн песо (близько 105 тис. євро). Гравець, схоже, втече до РФ від правосуддя.

У мережі висміяли російський футбол, адже футбольна ліга РФ перетворюється на лігу злочинців.

У Чилі називають Томпсона футбольним діамантом

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі російські клуби та збірні усунуті від міжнародних змагань до подальшого повідомлення ФІФА та УЄФА. Восени 2023 року УЄФА хотів повернути на міжнародну арену жіночу та чоловічу юнацькі збірні Росії (U-17), проте під загрозою бойкоту європейських команд Союз скасував своє рішення.