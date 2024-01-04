"Якщо Кадиров піднатисне, то швидше": У РФ розповіли, коли УЄФА приповзе до них на колінах

Російський футболіст після завершення кар’єри став пропагандистом Кремля

Генеральний директор підмосковного клубу Другої ліги "Леон Сатурн", колишній футболіст Роман Широков заявив, що Росія повернеться до міжнародного футболу як країна-переможець.

Відповідний коментар Широкова наводить metaratings.ru. Ексгравець збірної РФ заявив, що УЄФА сам прибіжить до Росії із пропозицією про повернення до європейської футбольної родини. При цьому РФ диктуватиме умови, зокрема, скільки команд від Росії братиме участь у єврокубках. За словами футболіста, це відбудеться через 3-4 роки, а якщо Рамзан Кадиров (голова Чечні, — Ред.) "піднатисне", то швидше.

"Ми виступаємо з позиції країни-переможця у цьому конфлікті. Все одно повинні будемо диктувати умови. Просто не потрібно приходити й благати нас пустити. Це вони повинні прийти, і ми вже на рівноправних, а краще з позиції країни-переможця, диктуватимемо умови, на яких увійдемо до УЄФА. Ми маємо повернутися на ті позиції, з яких пішли: які місця, скільки команд у нас було. Плюс можна трохи поклопотати за наших друзів-білорусів, щоб вони отримали трохи більше команд, ніж у них було в єврокубках.

Ідеальний розклад? Він такий і буде. Просто це не так швидко може статися – 3-4 роки знадобиться. Хоча, можливо, трохи швидше вийде. Зараз Рамзан Ахматович трохи натисне, і буде трохи швидше", – заявив Широков.

У мережі лише посміялися зі слів Широкова.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі російські клуби та збірні усунуті від міжнародних змагань до подальшого повідомлення ФІФА та УЄФА. Восени 2023 року УЄФА намагався повернути на міжнародну арену юнацькі команди РФ, проте під тиском європейських країн Союз скасував своє рішення. У РФ звинувачують у всьому Захід.