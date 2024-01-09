Тепер офіційно. Уболівальникам дозволили відвідувати матчі чемпіонату України

Квитки на матчі національної першості коштуватимуть від 100 до 250 гривень

Глядачі зможуть відвідувати матчі чоловічої та жіночої Суперліги з волейболу. Як відомо, через повномасштабну війну вболівальників не допускали на трибуни, але обіцяли переглянути питання.

Про нове розпорядження повідомила «Професійна волейбольна ліга України», пише volleyball.ua. За даними організації, дозвіл чинний з 3 січня.

Зазначимо, що усі ігри волейбольної першості України відбуваються у Чернівцях на арені "ПВЛУ".

Також Професійна волейбольна ліга України повідомила, що половину виручених коштів з продажу квитків буде передано на потреби благодійного фонду "Повернися живим".

Джерело зазначає, що квитки на матчі національної першості коштуватимуть від 100 до 250 гривень.

Нагадаємо, що ще 1 грудня Кабінет міністрів України дав доручення Міністерству молоді та спорту, Міністерству внутрішніх справ та іншим органам безпеки опрацювати схему допуску вболівальників на різноманітні спортивні заходи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на даний момент в українському футболі глядачам заборонено відвідування матчів, проте низка клубів не раз порушувала цю вимогу.