У РФ заявили про перемогу на чемпіонаті світу, але їх туди не пустили

Російський хокеїст упевнений, що виграв би турнір

Нападник "Сочі" Матвій Мічков заявив, що Росія виграла б молодіжний чемпіонат світу-2023, якби їх туди пустили.

Відповідну заяву російського хокеїста наводить "Матч ТВ". Спортсмен зазначив, що РФ виграла б турнір, адже російські гравці 2004 року народження нібито виграли усе. Крім того, він додав, що Росія відсторонена від міжнародного хокею через "політичні справи, які його не стосуються".

— Багато північноамериканських ЗМІ складали свої версії, якою могла бути збірна Росії на цьому МЧМ. Що ні склад, то Dream Team. Ви розумієте, що в нас могла б зібратися божевільна команда?

— Так звичайно! Ми по 2004 року народження у всіх вигравали. Реально, жодного матчу немає із поразкою. Ми перемагали всіх. У нас була чудова команда із сильним духом. І якби ми виступали на цьому молодіжному чемпіонаті світу, то його виграли б, – сказав Мічков.

У мережі лише посміялися з чергового побєдобєсія у РФ. Один із користувачів пожартував, що російським хокеїстам потрібно видати призові за "перемогу".

Зазначимо, востаннє збірна РФ вигравала МЧМ із хокею у 2011 році. Додамо, що росіянин збрехав про непереможність свого покоління. У 2021 році у фіналі юніорського чемпіонату світу U18 збірна Росії програла команді Канади (3:5).

Раніше повідомлялося, що Китай відмовився брати участь у хокейному турнірі у РФ. Це не вперше, коли у Піднебесній забороняють своїм спортсменам їхати на "міжнародні" змагання у Росії.