В РФ заявили о победе на чемпионате мира, но их туда не пустили

Российский хоккеист уверен, что выиграл бы турнир

Нападающий "Сочи" Матвей Мичков заявил, что Россия выиграла бы молодежный чемпионат мира-2023, если бы их туда пустили.

Соответсвующее заявление российского хоккеиста приводит "Матч ТВ". Спортсмен отметил, что РФ выиграла бы турнир, ведь российские игроки 2004 года рождения якобы выиграли все. Кроме того, он добавил, что Россия отстранена от международного хоккея из-за "политических дел, которые его не касаются".

– Многие североамериканские СМИ составляли свои версии, какой могла быть сборная России на этом МЧМ. Что ни состав, то Dream Team. Вы понимаете, что у нас могла бы собраться сумасшедшая команда?

– Да, конечно! Мы по 2004 году рождения у всех выигрывали. Реально, ни одного матча нет с поражением. Мы побеждали всех. У нас была отличная команда с сильным духом. И если бы мы выступали на этом молодежном чемпионате мира, то его бы выиграли, – сказал Мичков.

В сети лишь посмеялись над очередным победобесием в РФ. Один из пользователей пошутил, что российским хоккеистам нужно выдать призовые за "победу".

Отметим, в последний раз сборная РФ выигрывала МЧМ по хоккею в 2011 году. Добавим, что россиянин соврал о непобедимости своего поколения. В 2021 году в финале юниорского чемпионата мира U18 сборная России проиграла команде Канады (3:5).

Ранее сообщалось, что Китай отказался принимать участие в хоккейном турнире в РФ. Это не в первый раз, когда в Поднебесной запрещают своим спортсменам ехать на "международные" соревнования в России.