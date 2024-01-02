РФ назвали условия для возвращения в мировой хоккей: про Украину ни слова

РФ могут вернуть в международный хоккей

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) определила критерии возвращения России на международные турниры. На данный момент все российские сборные отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает "СЭ". Президент IIHF Люк Тардиф считает, что Федерации хоккея России (ФХР) нужно выполнить всего несколько условий, чтобы вернуться на международную арену:

Окончательно принять правила IIHF по международным трансферам.

Не позволять хоккеисту играть, когда он отстранен.

Согласиться с универсальным понятием "контракт"

Федерацией должны быть приняты правила и уставы, а также уставные нормы IIHF.

Напомним, в 2022 году хоккеист Иван Федотов решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотова показательно отправили служить, а "Филадельфия" приостановила контракт с россиянином. После того как Иван "отдал долг родине" он неожиданно подписал незаконный контракт с ЦСКА, который фактически взял Ивана в рабство. IIHF требует от ФХР соблюдать контрактные обязательства, однако те не выполняют требования главного хоккейного органа мира.