РФ назвали умови для повернення у світовий хокей: про Україну ні слова

РФ можуть повернути у міжнародний хокей

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) визначила критерії повернення Росії на міжнародні турніри. Наразі всі російські збірні усунуті від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє "СЕ". Президент IIHF Люк Тардіф вважає, що Федерації хокею Росії (ФХР) потрібно виконати лише кілька умов, щоб повернутися на міжнародну арену:

Остаточно прийняти правила IIHF з міжнародних трансферів.

Не дозволяти хокеїсту грати, коли його відсторонено.

Погодитись з універсальним поняттям "контракт"

Федерацією мають бути прийняті правила та статути, а також статутні норми IIHF.

Нагадаємо, 2022 року хокеїст Іван Федотов вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати до США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Федотова показово відправили служити, а Філадельфія призупинила контракт з росіянином. Після того як Іван "віддав борг батьківщині", він несподівано підписав незаконний контракт з ЦСКА, який фактично взяв Івана в рабство. IIHF вимагає від ФХР дотримуватись контрактних зобов’язань, проте ті не виконують вимоги головного хокейного органу світу.