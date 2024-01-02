РФ назвали умови для повернення у світовий хокей: про Україну ні слова
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РФ можуть повернути у міжнародний хокей
Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) визначила критерії повернення Росії на міжнародні турніри. Наразі всі російські збірні усунуті від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє "СЕ". Президент IIHF Люк Тардіф вважає, що Федерації хокею Росії (ФХР) потрібно виконати лише кілька умов, щоб повернутися на міжнародну арену:
- Остаточно прийняти правила IIHF з міжнародних трансферів.
- Не дозволяти хокеїсту грати, коли його відсторонено.
- Погодитись з універсальним поняттям "контракт"
- Федерацією мають бути прийняті правила та статути, а також статутні норми IIHF.
Нагадаємо, 2022 року хокеїст Іван Федотов вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати до США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Федотова показово відправили служити, а Філадельфія призупинила контракт з росіянином. Після того як Іван "віддав борг батьківщині", він несподівано підписав незаконний контракт з ЦСКА, який фактично взяв Івана в рабство. IIHF вимагає від ФХР дотримуватись контрактних зобов’язань, проте ті не виконують вимоги головного хокейного органу світу.