"У кращому випадку мені залишилося близько року": іменитий футбольний тренер заявив про смертельну хворобу

Футбольний фахівець вмирає від раку

Колишній тренер збірної Англії, "Манчестер Сіті", "Лаціо", "Роми" та низки інших клубів та збірних Свен-Йоран Ерікссон розповів, що хворий на рак.

Відповідний коментар 75-річного шведського футбольного фахівця наводить skysports. За словами Ерікссона, його хворобу можна лише сповільнити, але не вилікувати.

"Всі бачать, що у мене важке захворювання, і припускають, що це рак. Так і є. Але я повинен боротися з ним якомога довше.

Я знаю, що в кращому разі мені залишилося близько року, у гіршому навіть менше. Або в кращому разі, я вважаю, навіть довше. Не думаю, що лікарі можуть цілком впевнені.

Я не відчуваю жодного сильного болю. Але у мене діагностували хворобу, яку можна сповільнити, але не можна вилікувати. Така реальність", – сказав Ерікссон.

У лютому 2023 року Ерікссон припинив роботу через проблеми зі здоров’ям. Свен-Йоран працював спортивним директором у ФК "Карлстад", який виступає у 3-му за силою футбольному дивізіоні Швеції.

Раніше повідомлялося, що на початку 2024 року помер легендарний німецький футболіст та талановитий тренер Франц Бекенбауер "Кайзер". Крім того, не стало колишнього гравця збірної України Богдана Шершуна.