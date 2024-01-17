У РФ придумали, як перемогти Канаду у хокеї: потрібні "правильні" діти

Син російського олігарха хоче готувати нове хокейне покоління росіян лише з дітей із "правильних" сімей

Головний тренер ХК СКА, перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман, який зганьбився при вітанні Путіна, поділився думкою про дитячий хокей. Тренер вважає, що у хокейних школах мають грати діти із "правильних" сімей.

Відповідний коментар Ротенберга-молодшого наводить "Матч ТВ". Роман хоче, щоб хокеїсти з "правильних" сімей через 15 років перемагали Канаду, США, Швецію та Фінляндію.

"Нам потрібно, щоб хлопці були з хороших і правильних сімей з точки зору виховання. Адже це дуже важливо, як мама і тато виховують дітей, щоб вони росли хорошими хлопцями та дівчатками, адже вони теж грають у хокей. Насамперед ми відштовхуємося від людського чинника. Важливо, щоб діти здобували хорошу освіту. І звичайно ж, хокей", – заявив Ротеберг.

У мережі розкритикували слова Ротенберга. Користувачі розуміють, що під "правильною" сім’єю син олігарха має на увазі багату сім’ю.

Зазначимо, під час одного з товариських хокейних матчів у Росії Ротенберг ударив ключкою суперника, проте арбітр покарав потерпілого. Пізніше Роман пояснив, що вдарив опонента за зухвалість. Раніше Ротенберг видав порцію маячні, захищаючи ветеранів хокею.